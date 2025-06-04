Почти ослепший из-за ранения ветеран СВО оказался на улице после выписки из госпиталя. Его нашли ночующим на вокзале

В Пензе почти ослепший из-за ран боец СВО вынужден был ночевать на вокзале В Пензе ветеран специальной военной операции (СВО), почти ослепший из-за полученного в зоне боевых действий ранения, ночевал на вокзале после выписки из госпиталя.
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