Почти ослепший из-за ранения ветеран СВО оказался на улице после выписки из госпиталя. Его нашли ночующим на вокзале

В Пензе почти ослепший из-за ран боец СВО вынужден был ночевать на вокзале В Пензе ветеран специальной военной операции (СВО), почти ослепший из-за полученного в зоне боевых действий ранения, ночевал на вокзале после выписки из госпиталя.