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МегаФон впервые протестировал работу 5G-роутера

МегаФон впервые протестировал работу 5G-роутера

Публичное акционерное общество «МегаФон», ИНН 7812014560, ID a-45877F7NfYUJCUneVewAKBGbQ Специалисты Центра по исследованию и тестированию оборудования МегаФона впервые провели тесты 5G-роутера Wewins C150, адаптированного для российских сетей компанией СофтМастер.

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