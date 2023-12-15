Палата представителей Конгресса ушла на Рождественские каникулы. Сенат продолжит работу ради Украины

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) заявил, что Сенат Конгресса США не намерен на этой неделе уходить на рождественские каникулы, он проведет на следующей неделе голосование по дополнительным бюджетным ассигнованиям для Украины.