Украина планирует «террористическую кампанию»: будут атакованы школы в России — Daily Express

Дмитрий Гурин

«Они сейчас абсолютно точно планируют подобные нападения. Без вопросов. Я думаю, что это страшнее для Путина, чем обычная война, потому что, если украинцы развяжут эту террористическую кампанию в России, он очень быстро потеряет власть, потому что люди скажут: «Вы не сделали достаточно, чтобы остановить это» ........................... было уже. Беслан, Волгоград, Москва. И чего тогда боевики добились? Только одного. Родня от них просто отказалась и сами взялись за местный джихад. Из этих уродов остались в живых только единицы и то для того чтоб стать "жвачным животным" в Черном дельфине. В данной ситуации думаю что с беспредельщиками будут поступать много хуже, для них, С раной из охотничьего в живот хирург, даже самый опытный мало что сделать сможет а умирать будут долго и очень хреново.