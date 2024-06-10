Британские СМИ заявили, что Украина планирует «террористическую кампанию», в ходе которой будут атакованы российские школы и другая гражданская инфраструктура.
Украина планирует «террористическую кампанию»: будут атакованы школы в России — Daily Express
Комментарии
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лл
лина любимцева
КТО будет душить?... Вот кто подорвет, наш гуманный суд оправдает и отпустит, а кто покусится на террориста - накажут. Будьте уверены - не оправдают и не отпустят. СУДЕЙСКИЙ КОРПУС НУЖНО МЕНЯТЬ!!
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16 час.
Дмитрий Гурин
«Они сейчас абсолютно точно планируют подобные нападения. Без вопросов. Я думаю, что это страшнее для Путина, чем обычная война, потому что, если украинцы развяжут эту террористическую кампанию в России, он очень быстро потеряет власть, потому что люди скажут: «Вы не сделали достаточно, чтобы остановить это» ........................... было уже. Беслан, Волгоград, Москва. И чего тогда боевики добились? Только одного. Родня от них просто отказалась и сами взялись за местный джихад. Из этих уродов остались в живых только единицы и то для того чтоб стать "жвачным животным" в Черном дельфине. В данной ситуации думаю что с беспредельщиками будут поступать много хуже, для них, С раной из охотничьего в живот хирург, даже самый опытный мало что сделать сможет а умирать будут долго и очень хреново.
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14 час.
Дмитрий Гурин
Здесь работает не гражданский суд. Скорее всего опять у нас в Ростове-на-Дону будут пр. Нагибина (Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд ) с ул. Б.Садовая (СИЗО ФСБ) перекрывать, Москва обычно этим не занимается.
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14 час.
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