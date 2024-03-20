Собянин сообщил о росте числа участников земельно-имущественных торгов

Известия/Константин Кокошкин В 2023 году в городских земельно-имущественных торгах в Москве участвовали 104 тысячи юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей, что на 54% больше, чем годом ранее.
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