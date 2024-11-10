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Politics

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Unions to Face Consequences for Backing Harris

“Besides the Harris campaign and its affiliated political action committees, few economic or political sectors placed larger bets than organized labor on Vice President Kamala Harris’s winning the presidency,” the New York Times reports.

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