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Царьград

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Спасатели нашли 91-летнего мужчину, пропавшего в СНТ под Можайском

Спасатели нашли 91-летнего мужчину, пропавшего в СНТ под Можайском

В Можайском городском округе спасатели ПСЧ-308 ГКУ МО «Мособлпожспас» за два часа нашли 91-летнего мужчину, который ушел гулять по территории СНТ Бестужево без телефона и не вернулся.

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