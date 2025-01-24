Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 301 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Выгоните хохлов и демонстраций не будет. И Словакии тоже надо выгнать дармоедов!В Германии прошла...
  • igor vinogradov
    сколько это стоило?Самолеты ВВС США ...
  • Андрей Равдин
    А им это и необязательно - они же зомбированные все, а как говорил классик, "кучер довезёт". А там уже наши ребята их...Украинский генера...

В России ужесточили получение ВНЖ и РВП на основании брака

В России ужесточили получение ВНЖ и РВП на основании брака

Получение разрешения на временное проживание и вида на жительство в России ужесточено. Это сделано, чтобы исключить факт использования мигрантами фиктивных браков и отцовства ради получения легальных статусов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх