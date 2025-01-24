В России ужесточили получение ВНЖ и РВП на основании брака

Получение разрешения на временное проживание и вида на жительство в России ужесточено. Это сделано, чтобы исключить факт использования мигрантами фиктивных браков и отцовства ради получения легальных статусов.
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