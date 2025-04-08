В Чечне завели дело по факту нападения на пост ДПС

В Чечне возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов по факту нападения жителя на пост ДПС, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.
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