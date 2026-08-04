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FiNE NEWS

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Трамп обсуждал отставку прокурора округа Колумбия из-за прекращения дела о Зеркальном пруде

Причина конфликта Президент США Дональд Трамп обсуждал возможность отставки прокурора округа Колумбия Джанин Пирро после того, как её ведомство прекратило уголовное дело о предполагаемом вандализме у Зеркального пруда в Вашингтоне.

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