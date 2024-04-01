Неделя в Поморье начнётся с осадков и тёплой погоды

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе будет колебаться в пределах от -1 до +4 градусов, местами потеплеет до +9Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе будет колебаться в пределах от -1 до +4 градусов, местами потеплеет до +9Синоптики обещают небольшие, местами умеренные осадки, а также гололёд.