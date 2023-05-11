Защитник «Локомотива-Кубань» Александр Щербенев заявил, что команда подарила победу УНИКСу в 3-м матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ (81:82, 1-2).
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