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Энергетики встали на сторону майнеров. Майнеры признаны ценным активом

Энергетики встали на сторону майнеров. Майнеры признаны ценным активом

Энергетики раскритиковали предложение Минэнерго о резком повышении тарифов за электричество майнерамРоссийские энергетики раскритиковали предложение Минэнерго о резком повышении тарифов за электричество для майнинговых центров: хотя изначально энергетические компании относились к майнерам с недоверием, сейчас они защищают их от властей, опасаясь судебных тяжб и роста долгов за свет.

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