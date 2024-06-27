Энергетики встали на сторону майнеров. Майнеры признаны ценным активом

Энергетики раскритиковали предложение Минэнерго о резком повышении тарифов за электричество майнерамРоссийские энергетики раскритиковали предложение Минэнерго о резком повышении тарифов за электричество для майнинговых центров: хотя изначально энергетические компании относились к майнерам с недоверием, сейчас они защищают их от властей, опасаясь судебных тяжб и роста долгов за свет.
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