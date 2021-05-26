Свежие комментарии

  • Виктор Шиховцев
    Что же это за страна, где только Путин все может решить?Строители Софийск...
  • Виктор Шиховцев
    А чего сразу не отстреливать? А то ишь чего удумали, на транспорте ездить!В Самарской облас...
  • Александр
    Любопытно, а с кепкой что стало?Самарский суд ошт...

Жильцы домов на Кирова — Димитрова затормозили ремонт водопровода

Как выяснилось, это не связано с возведением высоток. Хотя не все с этим согласны. На территории, относящейся к домам по улице Георгия Димитрова, 76 и по проспекту Кирова, 399а, необходимо провести аварийный ремонт труб холодного водоснабжения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх