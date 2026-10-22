Премьер-министр Словакии Роберт Фицо мог бы стать одним из возможных представителей Европы на переговорах с Россией по украинскому урегулированию, однако его кандидатура вряд ли устроит руководство Евросоюза, заявил политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с «Царьградом».