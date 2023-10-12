В ГИБДД назвали главную причину смертельных ДТП в Крыму

Больше 80% смертельных ДТП с участием пешеходов в Крыму случаются ночью. Об этом в беседе с корреспондентом Крымского информационного агентства сообщил начальник отдела организационно-аналитической работы информационного обеспечения и пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД МВД по РК, подполковник полиции Константин Кондря.