Водители в категории первых, кто расплатится правами: на должников в декабре будут охотиться новым способом Ольга БезродняяВ России начались новые меры по контролю за финансовыми обязательствами водителей: судебные приставы совместно с инспекторами ГИБДД будут проводить проверки на наличие непогашенных долгов.