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ЦСКА готов предоставить Акинфееву возможность провести 1000 матчей в карьере

ЦСКА готов предоставить Акинфееву возможность провести 1000 матчей в карьере

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб готов предоставить капитану и вратарю команды Игорю Акинфееву возможность провести 1 000 матчей в карьере.

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