Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Роутер в фольге: в чём суть лайфхака

Роутер в фольге: в чём суть лайфхака

На просторах Сети можно найти информацию о том, как в последнее время всё больше людей заворачивают роутеры в алюминиевую фольгу.

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