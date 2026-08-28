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Глава Минсельхозпрода РТ: Объем продукции сельского хозяйства за первое полугодие превысил 127 млрд рублей

О производственных показателях в АПК по итогам 6 месяцев доложил на совещании в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра - министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

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