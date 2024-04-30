Маск назвал вопрос о взятии РФ Одессы единственным оставшимся в конфликте

Вопрос о взятии Россией Одессы является последним оставшимся в украинском конфликте. Об этом заявил американский миллиардер и генеральный директор компании Tesla Илон Маск на своей странице в социальной сети X (бывш.
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