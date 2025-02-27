В России одобрили переработку сотрудников в два раза: что это значит

В России одобрили инициативу предпринимателей об увеличении переработки сотрудников в два раза.Власти России одобрили предложение бизнеса увеличить рабочее время для жителей страны и позволить им перерабатывать в два раза больше, чем это установлено в Трудовом кодексе.
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