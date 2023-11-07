В Краснодаре женщина ударила школьницу, которая фотографировала деревья

В Краснодаре женщина ударила школьницу, которая фотографировала деревьяВ краевом центре Кубани в социальных сетях получило распространение видео с уличной камеры наблюдения, на котором взрослая женщина ударила по лицу школьницу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии