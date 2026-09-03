Происшествия
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Происшествия

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В Костроме сотрудники полиции и представители Общественного совета приняли участие в памятных мероприятиях ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

В рамках тематических встреч сотрудники полиции и члены Общественного совета при региональном УМВД рассказали школьникам о трагедии в Беслане, неприятии идеологии насилия и укрепление гражданской солидарности.

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