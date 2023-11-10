Тренер Игнатьев заявил, что его не удивит поражение "Зенита" от "Краснодара"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что у "Краснодара" есть шансы набрать очки в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Зенитом", и признался, что его не удивит поражение петербургской команды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии