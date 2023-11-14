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В округе Подольск 15 ноября состоятся плановые отключения электроэнергии

В округе Подольск 15 ноября состоятся плановые отключения электроэнергии

РИАМО - 14 ноя. «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей, сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

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