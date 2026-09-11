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Пятый канал

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При ракетной атаке на Волгоградскую область поврежден многоквартирные дом

При ракетной атаке на Волгоградскую область поврежден многоквартирные дом

Минувшей ночью в результате террористической ракетной атаки на Волгоградскую область поврежден многоквартирный дом в Красноармейском районе Волгограда.

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