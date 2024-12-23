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Картина дня. Финансы

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Путин пообещал значительно большие разрушения Киеву в ответ за атаку на Казань

Путин пообещал значительно большие разрушения Киеву в ответ за атаку на Казань

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии ввода в эксплуатацию объектов аэропортовой и дорожной инфраструктуры заявил, что противник пожалеет об ударе беспилотниками по Казани и столкнётся с многократно большими разрушениями.

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Комментарии
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Eduard
Проблема в том,что режиму Зе плевать,ое там не живет,страдают простые украинцы!Но и украинцы хоррщи,не удавили Комика!
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21 час.

Картина дня

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