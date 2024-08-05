Наркосбытчику добавили три года к «мягкому» приговору

Три года добавили к «мягкому» приговору наркосбытчику в ЯНАО. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, летом 2023 года подсудимый на территории Ноябрьска намеревался сбыть более 40 граммов наркотиков через сеть закладок.
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