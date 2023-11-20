"Глазом не успел моргнуть": увиденное из окна поезда поразило приморцев (видео)

Приморцы не подозревали, что увидят из окна поезда. Очевидцам удалось заснять на видео происходящее. В Спасском районе Приморского края бригаде поезда удалось запечатлеть удивительное зрелище — амурского тигра.
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