Попытки продать Mercedes W203 дорого – ожидания и реальность

Рынок б/у автомобилей, как и любой другой, зависит от множества факторов. Иногда получается приобрести отличную машину недорого, но, чаще всего, даже за экземпляры в удовлетворительном состоянии хотят больше, чем они стоят.
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