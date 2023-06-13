Самолеты ВКС РФ ударили по пунктам дислокации ВСУ на купянском направлении

РИАМО - 13 июн. На купянском направлении российская авиация нанесла 8 ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, личному составу, боевой техники и вооружению ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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