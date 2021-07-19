Русофобское дело МН17 всё сложнее прикрывать занавесом лжи

Русская веснаПолитикаРусофобское дело МН17 всё сложнее прикрывать занавесом лжи На днях состоялась годовщина со дня крушения малайзийского Boeing, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом МН17.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПавел ККто знает, почему перестали говорить о не свежих трупах в том самолете? Про новенькие паспорта, лежащие в одной куче?Алексей ПлескачПотому, что любому ёжику понятно, что полноту ответственности несут голландцы, амеры и укры. ВСЕМ на Планете - это очевидно! Латиносы, что фанфики размещают на ряде ресурсов и где я - воспользовавшись зацепкой в сюжетах ряда их работ, вставлял вот это - про то, как сбившие этот "Боинг" западные - пытаются вот так! Так латиносы ВСЁ знали сами по теме! А один - так вообще сознался, что сюжет той своей работы (не хочу чела палить) - имеет отсылки! Вот и всё! Потому, западные тянут. Ибо более ничего поделать не могут. Не добились, не выкрутили руки никому.Алексей ПлескачТак расчёт то был на то, что наша либерастня - испугавшись санкций - поднатужится и сбросит ненавистного им всем нашего Путина! Вот! И остальных - им ненавистных - тоже! А оно вона как получилось! Наши взяли и - провели эксперимент, заодно подтвердив очень высокую квалификацию наших авиационных экспертов! А эти... Не получилось у нас добиться лояльного к этой западной мерзости отношения - вот и тянется. Наши - прямо и открыто говорят, что это - не наше дело. А этим даже на Республики повесить MH-17 не получилось!Комментировать
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