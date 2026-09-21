Самые смешные застрявшие животные, фото которых мы нашли за этот год

С одной стороны, жалко животинку, с другой — вроде как сама виновата: нечего было куда попало совать свой нос, хвост и клюв.
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