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Самые смешные застрявшие животные, фото которых мы нашли за этот год

Самые смешные застрявшие животные, фото которых мы нашли за этот год

С одной стороны, жалко животинку, с другой — вроде как сама виновата: нечего было куда попало совать свой нос, хвост и клюв.

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