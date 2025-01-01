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Петербургский дневник

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В новогоднюю ночь в Петербурге родились 28 малышей

В новогоднюю ночь в Петербурге родились 28 малышей

Александр Беглов поблагодарил медработников за усердную работу и напомнил о старте нового нацпроекта «Семья» В новогоднюю ночь в Петербурге родились 28 младенцев, сообщает пресс-служба Смольного.

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