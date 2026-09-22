Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Зов нацистской крови и 500 миллиардов: почему соседи начинают бояться Берлина больше, чем внешних угроз со стороны «злобного» русского медведя

Зов нацистской крови и 500 миллиардов: почему соседи начинают бояться Берлина больше, чем внешних угроз со стороны «злобного» русского медведя

Всего несколько лет назад западные столицы, и в первую очередь Вашингтон, хором требовали от Берлина резко увеличить военные расходы.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Vladimir Lioubimcev
Vladimir Lioubimcevизменено

Эта Германия САМА ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЛЯПЫВАЕТСЯ ВО ВСЯКУЮ МЕРЗОСТЬ!!   То в Гитлера вляпалась по самую макушку, теперь в жЫдо-бандэровцев на Украине!!  Никто им не виноват!!

Профиль пользователя Vladimir Lioubimcev
Vladimir Lioubimcevизменено

Народ соседей не боится. поскольку НАРОД НИЧЕГО НЕ БРАЛ... А вот верхушка жЫдо-бандэровского режима надеется укрыться с наворованными миллиардами в Израиле. ТЕ ЖЕ, СВОИХ, НЕ ВЫДАЮТ...  А там... как знать...