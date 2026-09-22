Всего несколько лет назад западные столицы, и в первую очередь Вашингтон, хором требовали от Берлина резко увеличить военные расходы.
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Эта Германия САМА ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЛЯПЫВАЕТСЯ ВО ВСЯКУЮ МЕРЗОСТЬ!! То в Гитлера вляпалась по самую макушку, теперь в жЫдо-бандэровцев на Украине!! Никто им не виноват!!
Народ соседей не боится. поскольку НАРОД НИЧЕГО НЕ БРАЛ... А вот верхушка жЫдо-бандэровского режима надеется укрыться с наворованными миллиардами в Израиле. ТЕ ЖЕ, СВОИХ, НЕ ВЫДАЮТ... А там... как знать...