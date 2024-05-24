Страсбург (WTA). 1/2 финала. Самсонова сыграет с Киз

Сетка здесь. Internationaux de Strasbourg Страсбург, Франция 19 – 25 мая 2024 WTA 500 Призовой фонд – 802 237 евро Открытые корты, грунт 1/2 финала Мэдисон Киз (США) Людмила Самсонова (Россия) Дата проведения 24 мая, 15.
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