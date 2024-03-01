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В Кузбассе обнаружили незаконную контрабанду леса на 5,6 млн рублей спустя четыре года

В Кузбассе обнаружили незаконную контрабанду леса на 5,6 млн рублей спустя четыре года

В Кузбассе возбудили уголовное дело по контрабанде леса свыше 5,6 млн рублей.Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что в 2020 году участник внешнеэкономической деятельности незаконно перевез через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС лес объемом более 1 тысячи кубометров.

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