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Тайга не отдает тайну: семья Усольцевых до сих пор не найдена

Тайга не отдает тайну: семья Усольцевых до сих пор не найдена

Очередной этап поисков пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае не принес результатов. Спасатели прочесали десятки километров труднодоступной горно-таежной местности, но не обнаружили никаких следов.

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