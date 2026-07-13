Тайга не отдает тайну: семья Усольцевых до сих пор не найдена

Очередной этап поисков пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае не принес результатов. Спасатели прочесали десятки километров труднодоступной горно-таежной местности, но не обнаружили никаких следов.
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