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Как резались зубы у «Серых волков»

Как резались зубы у «Серых волков»

Немецкие подлодки настолько сильно пощипали флоты союзников в ходе Первой мировой войны, что в Версальском договоре послевоенной Германии строить этот тип боевых кораблей запрещалось категорически.

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