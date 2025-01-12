Политолог Кедми: на Украине заговорили о выборах ради легитимных переговоров

На Украине заговорили о президентских выборах, чтобы легитимно вести переговоры с Россией, при этом Владимир Зеленский потерял свою законную власть и является не лучшей фигурой для такого диалога, считает политолог Яков Кедми.
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