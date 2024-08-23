Прогноз погоды в Крыму на 23 августа 🌤 В Симферополе +31 и небольшой дождь В Севастополе +30 и небольшой дождь В Евпатории +31 и малооблачно В Черноморском +29 и ясно В Джанкое +33 и малооблачно В Ялте +30 и малооблачно В Алуште +31 и малооблачно В Керчи +30 и малооблачно В Армянске +32 и малооблачно В Красноперекопске +32 и малооблачно В Бахчисарае +31 и небольшой дождь В Феодосии +32 и небольшой дождь В Судаке +30 и небольшой дождь 🌡 УЗНАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ МОРСКОЙ ВОДЫ В КРЫМУ Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.