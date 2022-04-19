МИД России: западное оружие для Киева является законной целью военных РФ

Директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что оружие западных стран, которое они поставляют Киеву, на территории Украины является законной целью для проводящих там спецоперацию Вооруженных сил (ВС) России.
Директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что оружие западных стран, которое они поставляют Киеву, на территории Украины является законной целью для проводящих там спецоперацию Вооруженных сил (ВС) России.
Свежие комментарии