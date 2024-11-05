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Олимпийская чемпионка по боксу Хелиф оказалась мужчиной

Олимпийская чемпионка по боксу Хелиф оказалась мужчиной

Гормональные анализы показали высокий уровень тестостерона, что характерно для мужчин.Французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал материал о неудачном гендерном тесте алжирской боксерши Иман Хелиф, сообщает Le Correspondent.

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