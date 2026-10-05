Сожителю расчленённой женщины в Москве предъявлено обвинение в двойном убийстве

Задержанному сожителю женщины, расчленённое тело которой было найдено в квартире на Жулебинском бульваре в Москве, предъявлено обвинение в убийстве её и её дочери из корыстных побуждений, а также в незаконном обороте оружия, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.