Трамп в первый день президентства намерен подписать более 100 указов

Источники заявили, что это будет шоком для системы.фото: flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of StafДональд Трамп сразу после инаугурации намерен подписать более 100 указов, связанных с миграционной политикой, энергетикой и другими сферами, сообщает CNN со ссылкой на источники в окружении избранного главы Белого дома.