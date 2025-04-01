Глава МИД КНР рассказал о целях внешней политики Пекина

Пекин выступает за равноправный многополярный мир и будет прилагать усилия для продвижения по пути создания сообщества единой судьбы человечества, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, 1 апреля сообщает РИА Новости.
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