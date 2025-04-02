В программе соревнований - бег, метание гранаты, подтягивание, прыжки с места, поднимание туловища. 💪По итогам состязаний, будет отобрано 8 человек, показавших лучшие результаты.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В программе соревнований - бег, метание гранаты, подтягивание, прыжки с места, поднимание туловища. 💪По итогам состязаний, будет отобрано 8 человек, показавших лучшие результаты.