Чистый экран без вырезов и отверстий, уникальный дизайн и рамка менее 1 мм: RedMagic 12 Pro+ получит топовую систему охлаждения на рынке

Игровой смартфон оснастили десятислойной системой ICE Magic Cooling System с жидким металлом нового поколения, двумя контурами охлаждения и миниатюрным насосом, который потребляет всего 20 мВт.
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