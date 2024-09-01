"Пока мы их не трогаем, проверок сверху не будет": Правда сотрудника колонии о шикарной жизни заключённых боевиков-мигрантов

Кровавая акция ваххабитов, которая произошла 23 августа в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, спустя всего 2,5 месяца после захвата заложников в ростовском СИЗО-1 вновь обнажила самые неприятные аспекты системы исправления наказаний в России.